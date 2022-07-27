Москва, , 08:17 — REGNUM По итогам дня 26 июля нефть марки Brent подешевела на 0,20%, до $104,60. Нефтяной рынок остается под давлением перед заседанием FOMC, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Bureau of Safetyand Environmental Enforcement

Участники рынка ожидают выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, чтобы понять какие меры предпримет Федрезерв, чтобы не допустить рецессии.

На американской сессии цена снижалась до $103,97. Резкое снижение могла вызвать новость о планах США продать очередную партию нефти из стратегических резервов. Американские власти планируют выставить на продажу еще 20 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва.

Поддержку нефтяным ценам оказывало стремительное подорожание газа в Европе, а также ожидания сокращения предложения на рынке российской нефти. На торгах в Азии цена на газ в Европе взлетела до $2240 за тыс. кубометров.

Рост вызван сообщением Газпрома об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя газопровода «Северный поток», что снизило его производительность.

Сегодня, 27 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $104,35 за баррель. В центре внимания остается заседание ФРС США, а также пресс-конференция Пауэлла.

Техническая картина по-прежнему указывает на рост цен на нефть Brent к уровню $106–107 за баррель.

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