Москва, , 08:16 — REGNUM В рамках проведения спецоперации на Украине Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) начали применять новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Об этом 27 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Су-34 и Су-35 ВС России Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам собеседника издания, эти комплексы «позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника», в частности позиций ПВО и украинских радиолокационные станции. Они способны передавать наземным силам информацию о противнике в режиме времени, близком к реальному.

Такую возможность дают подвесные универсальные контейнеры разведки: оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической, созданные НИИ «Кулон», входящим в холдинг «Росэлектроника», в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч», которая предполагает расширение боевых возможностей Су-34.

Читайте также: ВС России впервые применили на Украине огнеметную систему ТОС-2

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая российские военные впервые в ходе спецоперации ВС России по денацификации Украины применили новейшую тяжёлую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Также был применён новейший лёгкий беспилотный летательный аппарат из состава комплекса «Ласточка», который позволяют сбрасывать малокалиберные боеприпасы, адаптированные для применения с воздуха.

Ранее по теме: Российские военные применили против ВСУ новейший дрон «Ласточка»