Токио, 27 июля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Япония приложит все силы для безопасного использования Международной космической станции. Об этом 27 июля заявил заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара, комментируя решение России выйти из проекта МКС после 2024 года.

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«Сейчас безопасное использование МКС осуществляется благодаря сотрудничеству пяти участников, включая Россию», — сказал Кихара.

Он добавил, что Япония по-прежнему будет оценивать весь комплекс ситуации и приложит силы для безопасного использования МКС.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля глава Роскосмоса Юрий Борисов объявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года и начнёт формировать собственную орбитальную станцию.