Симферополь, 27 июля 2022, 08:14 — REGNUM Председатель парламента Крыма Владимир Константинов предложил расширить географию действий спецоперации России на Украине до Одессы.
Он добавил, что это позволит обеспечить безопасность границ, а также не допустить закрепления Североатлантического альянса в Черноморском регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.
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