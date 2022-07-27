Симферополь, , 08:14 — REGNUM Председатель парламента Крыма Владимир Константинов предложил расширить географию действий спецоперации России на Украине до Одессы.

Военная Операция России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что это позволит обеспечить безопасность границ, а также не допустить закрепления Североатлантического альянса в Черноморском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.

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