Симферополь, 27 июля 2022, 08:14 — REGNUM Председатель парламента Крыма Владимир Константинов предложил расширить географию действий спецоперации России на Украине до Одессы.

Военная Операция России
Военная Операция России
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
«Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что это позволит обеспечить безопасность границ, а также не допустить закрепления Североатлантического альянса в Черноморском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.

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