Чебоксары, , 08:12 — REGNUM В Чувашию из регионов Донбасса прибыли более 1,4 тыс. граждан, из них 63 человека получили российское гражданство. Всего подано 245 заявлений о получении гражданства России, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Паспорт гражданина РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным чувашских властей, всего на территорию Чувашии прибыло 1411 граждан из Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе 345 детей. Из них 499 человек добрались самостоятельно.

В настоящее время в семи пунктах временного размещения проживают 575 граждан Донбасса, в том числе 458 взрослых и 123 ребёнка. Они живут в санаториях «Алый парус», «Мечта», «Салампи», «Чуварлейский бор», «Вега», «ТрансСтройТех», Каршлыхском доме-интернате.

Отмечается, что из 1411 прибывших за единовременной выплатой обратились 1197 человек, получили данную поддержку 1006 человек.

87 детей из Донбасса устроены в школы и детсады по месту пребывания. По остальным детям решается вопрос с зачислением в учебные заведения после проведения медицинского обследования. Чиновники подчёркивают, что дети обеспечены всеми школьными принадлежностями, одеждой и питанием.

Власти обращают внимание на то, что беженцы также подают заявления о получении гражданства России: всего получено 245 обращений, в настоящее время российское гражданство получили 63 человека.

Также решаются вопросы трудоустройства. По данным чиновников, устроились на работу 156 граждан из 444-х беженцев трудоспособного возраста. Вакансии предоставили 93 работодателя в Чувашии, которым требуется более 950 сотрудников. Отмечается, что среди предлагаемых вакансий — водитель, юрисконсульт, бухгалтер, оператор ЭВМ, диспетчер, инженер-технолог, инспектор по кадрам, экономист, оператор машинного доения, рабочий по уходу за животными, швея, уборщик, маркировщик, грузчик, гардеробщик.