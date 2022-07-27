Донецк, , 08:12 — REGNUM Клеветой и абсолютной подлостью назвал британский журналист Грэм Филлипс введённые против него Соединённым Королевством санкционные меры. Об этом 26 июля написал сам журналист в своём телеграм-канале.

Флаг Великобритании brett jordan

По мнению Грэма Филлипса, вводя против него, гражданина Великобритании, санкционные меры, Лондон посылает чёткий сигнал, что ему совсем не рады в собственном доме.

«Просто у них не хватает смелости сказать мне это прямо, поэтому они опускаются до этого уровня — абсолютная подлость», — отмечает Филлипс.

Журналист назвал введённые против него санкции безосновательными, так как никаких законов он не нарушал, и поясняет, что поступая таким образом, правительство Великобритании фактически оклеветало его на государственном уровне, не давая при этом возможности себя защитить.

Также журналист уточнил, что продолжит свою работу в Донбассе, так как здесь сосредоточены всё его «сердце, внимание и душа».

«Но когда моя работа здесь будет закончена, я обязательно вернусь домой в Великобританию, и если против меня будут серьезные обвинения, то я на них все отвечу. Без проблем. Мне нечего скрывать, на самом деле я очень горжусь своей работой здесь», — указал Грэм Филлипс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Великобритании ввело санкции в отношении ряда глав российских регионов, предпринимателей, а также против британского журналиста Грэма Филлипса, чьи активы на родине были арестованы.

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