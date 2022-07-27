Владивосток, , 08:10 — REGNUM В Приморье началось строительство центра реабилитации диких животных, прежде всего — особо охраняемых. Курирует работы центр «Амурский тигр», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Тигр Pixabay.com

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Центр построят в рамках реализации ведомственного проекта «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае». Отмечается, что необходимость создания центра обусловлена тем, что нынешний центр реабилитации животных в селе Алексеевка, является негосударственным, а забота о благополучии особо охраняемых биологических видов, занесенных в Красную Книгу России, — это прямая обязанность государства. Кроме того, государственная принадлежность центра реабилитации животных упростит решение вопросов финансирования.

Уже выделен и поставлен на кадастровый учет в Росреестре участок площадью около 60 га под Уссурийском в районе села Каймановка. По словам руководителя центра «Амурский Тигр» Сергея Арамилева, объект планируют сдать в конце года.

5 сентября, в стартовый день Восточного экономического форума, состоится Второй международный форум по сохранению тигра, где будут озвучены официальные итоги сплошного учета амурского тигра, прошедшего минувшей зимой.

Как сообщало ИА REGNUM, число видов и подвидов животных, попавших в Красную книгу, в России растёт. Об этом 25 июля заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.