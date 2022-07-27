Якутск, 27 июля 2022, 08:11 — REGNUM Меры против распространения коронавирусной инфекции не намерены вводить в Якутии, даже если количество заболевших будет продолжать расти. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев в прямом эфире телеканала «Россия24».
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Как сообщало ИА REGNUM, на 52% за неделю стали чаще заболевать коронавирусом жители Якутии, заявила 26 июля на заседании оперативного штаба по недопущению распространения инфекции руководитель регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева.