Якутск, 27 июля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Меры против распространения коронавирусной инфекции не намерены вводить в Якутии, даже если количество заболевших будет продолжать расти. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев в прямом эфире телеканала «Россия24».

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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«Мы считаем, что на этот раз никаких серьезных ограничительных мер не будем принимать. Вместе с тем, группам риска мы рекомендуем носить маски в общественных местах и пройти вакцинацию и ревакцинацию», — сказал глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, на 52% за неделю стали чаще заболевать коронавирусом жители Якутии, заявила 26 июля на заседании оперативного штаба по недопущению распространения инфекции руководитель регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева.