Самара, 27 июля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Санкции дают эффект равно обратный тому, которого ждут недружественные страны. Об этом заявил глава Самарской области Дмитрий Азаров, комментируя включение его Великобританией в санкционный список, 26 июля сообщила пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

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«Включили — значит всё делаем правильно. Списки, пакеты, санкции — эффект равно обратный тому, которого ждут недружественные страны. Так и продолжим работать по всем направлениям, по всем фронтам», — сказал глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Санкции введены против некоторых глав российских регионов.