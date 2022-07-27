Донецк, , 07:58 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли несколько районов Донецка, а также Горловку и Пантелеймоновку. Об этом 27 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Уточняется, что в 06:30 (совпадает с мск) и в 06:40 киевские боевики выпустили по Пантелеймоновке и Горловке соответственно по пять снарядов калибра 122 мм.

Также в 06:50 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему восемь снарядов калибра 152 мм, в 07:00 выпустили пять снарядов калибра 152 по Куйбышевскому и Кировскому районам города, а в 07:10 — ещё 11 снарядов калибра 152 мм по Петровскому району.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что Украине не нужны старые американские штурмовики А-10 Warthog.