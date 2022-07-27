Борзя, Забайкальский край, , 07:55 — REGNUM Забайкальские власти известили об осложнении паводковой обстановке в регионе 27 июля. В Борзинском районе из-за выхода воды и размывов на региональной дороге Ивановка — Александровский Завод — Борзя временно ограничили движение автомобилей в районе села Усть-Озёрная.

Размытая дорога Yarnews.net

«На 237 километре вода участками размыла половину проезжей части — проезд для легковых автомобилей разрешен по второй полосе, движение пассажирских автобусов и грузовых машин пока приостановлено. Дорожные службы установили предупреждающие знаки, для устранения размыва завозят грунт, работает 11 единиц спецтехники», — сообщил и. о. руководителя краевого минстроя Сергей Кривощеков.

Кроме того, местами зафиксирован выход воды на проезжую часть с 248 по 252 километр.

Водителей при поездке в Борзинский, Александрово-Заводский, Нерчинско-Заводский и Калганский районы просят заранее планировать маршрут.

Как сообщало ИА REGNUM, 26–27 июля в регионе вероятны резкие подъёмы уровней воды на малых реках центральных, южных и юго-восточных районов, местами с выходом воды на пойму.

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