Борзя, Забайкальский край, 27 июля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Забайкальские власти известили об осложнении паводковой обстановке в регионе 27 июля. В Борзинском районе из-за выхода воды и размывов на региональной дороге Ивановка — Александровский Завод — Борзя временно ограничили движение автомобилей в районе села Усть-Озёрная.

Yarnews.net Размытая дорога

«На 237 километре вода участками размыла половину проезжей части — проезд для легковых автомобилей разрешен по второй полосе, движение пассажирских автобусов и грузовых машин пока приостановлено. Дорожные службы установили предупреждающие знаки, для устранения размыва завозят грунт, работает 11 единиц спецтехники», — сообщил и. о. руководителя краевого минстроя Сергей Кривощеков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3653418" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Водителей при поездке в Борзинский, Александрово-Заводский, Нерчинско-Заводский и Калганский районы просят заранее планировать маршрут.

Как сообщало ИА REGNUM, 26–27 июля в регионе вероятны резкие подъёмы уровней воды на малых реках центральных, южных и юго-восточных районов, местами с выходом воды на пойму.

Читайте также: Забайкальские реки готовятся выйти из берегов