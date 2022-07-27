Благовещенск, , 08:13 — REGNUM Мать трёхлетнего ребёнка обратилась с иском в Благовещенский городской суд. Её цель — вернуть под свою опеку сына, которого в январе увёз в Африку его отец Роланд Качови, сообщило 27 июля ИА Amur. Life.

Ребёнок ИА REGNUM

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Ребёнок живёт в африканской республике Бенин по решению суда, который ограничил его мать в родительских правах. Амурчанка намерена доказать, что может воспитывать ребёнка, и оспаривает решение инстанции. От отца мальчика женщина требует алименты.

Первое заседание по этому делу прошло в суде 20 июля, второе назначено на начало августа.

Как сообщало ИА REGNUM, Роланд Качови забирал ребёнка в Африку из детского дома. Мальчик жил там потому, что его мать употребляла наркотики и была лишена родительских прав.