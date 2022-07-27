Веллингтон, 27 июля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 8730 случаев локального распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

Отмечается, что 394 заболевших ранее ездили за границу. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на новозеландской территории достигло 1 577 414. Также за минувшие сутки до 1427 человек выросло число пациентов, умерших от осложнений COVID-19 в стране.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 808 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 25 находятся в отделениях реанимации. Тем не менее власти страны отказались ужесточать ограничительные меры. В частности, в Новой Зеландии нет запрета на проведение массовых мероприятий.