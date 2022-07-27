Ульяновск, 27 июля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Ульяновской области возросло количество вновь заболевших ковидом. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации ведомства, 26 июля в регионе заражение новой коронавирусной инфекцией официально подтверждено у 27 жителей, что на шесть больше, чем было 25 июля. Таким образом, суточный прирост заболеваемости составил 28,6%.

Количество проведённых лабораторных тестов на коронавирус в Ульяновской области достигло 2 189 690.

Напомним, что всего в регионе официально выявлено 204 211 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 199 098 человек, скончались 4 725 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вакцинацией охвачены 737 968 человек, из них привились двумя компонентами 691 394 жителя.