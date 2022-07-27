Шри-Джаяварденепура-Котте, 27 июля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Решение о возвращении на родину принял экс-президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, ушедший в отставку и покинувший страну в июле текущего года. Об этом 26 июля сообщает газета Daily Mirror.

Официальный сайт президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабая Раджапакса

Как уточнил в беседе с изданием официальный представитель действующего кабинета министров Шри-Ланки Бандул Гуневарден, бывший президент островного государства вернётся на родину в ближайшее время из Сингапура.

Раджапакса прибыл в Сингапур с Мальдив, куда он вылетел с Шри-Ланки, когда в стране начались беспорядки и протестующие захватили резиденцию президента. Власти Сингапура предоставили Раджапаксе краткосрочную визу, действие которой заканчивается через двое суток.

Напомним, 21 июля новым президентом Шри-Ланки стал Ранил Викрамасингхе, а новым главой правительства был назначен экс-министр внутренних дел, государственного управления, провинциальных советов и местного самоуправления Динеш Гунавардена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сингапур продлил визу экс-президенту Шри-Ланки Раджапаксе ещё на 14 дней.