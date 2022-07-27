Ханты-Мансийск, , 07:46 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) установят 270 контейнеров для сбора пластика. Об этом сообщает телеканал «Югра».

Ёмкости для сбора пластика в Тюмени Елена Миронова © ИА REGNUM

Специальные баки устанавливаются по просьбам жителей во дворах многоэтажных домов управляющими компаниями. Один сетчатый бак для пластика вмещает кубометр отходов. Контейнеры приобретены региональным оператором по обращению с отходами «Югра-Экология», который будет свозить вторсырьё в Тюмень.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени запущен пилотный проект по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов: специальные урны размещены в общеобразовательных учебных заведениях города, в зданиях органов исполнительной власти, а также в торговых центрах.

Читайте ранее в этом сюжете: В тюменских школах и магазинах организован раздельный сбор отходов