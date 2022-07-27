Ханты-Мансийск, 27 июля 2022, 07:46 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) установят 270 контейнеров для сбора пластика. Об этом сообщает телеканал «Югра».
Специальные баки устанавливаются по просьбам жителей во дворах многоэтажных домов управляющими компаниями. Один сетчатый бак для пластика вмещает кубометр отходов. Контейнеры приобретены региональным оператором по обращению с отходами «Югра-Экология», который будет свозить вторсырьё в Тюмень.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени запущен пилотный проект по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов: специальные урны размещены в общеобразовательных учебных заведениях города, в зданиях органов исполнительной власти, а также в торговых центрах.
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