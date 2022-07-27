Владивосток, , 07:43 — REGNUM В Приморье уже третью неделю отмечается суточный рост числа зараженных коронавирусом — за минувшие сутки зафиксировано 88 случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

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Отмечается, что коллективный иммунитет против COVID-19 в Приморье составляет всего 19%.

Основная мера, которая убережет от заражений — вакцинация и ревакцинация. В среднем ежедневно госпитализируют 30 и более приморцев.

«Сейчас мы отмечаем рост заболеваемости за счет легких амбулаторных форм, что создает дополнительную нагрузку на поликлиники. Крайне рассчитываем на то, что не придется перепрофилировать стационары, обойдемся имеющимся инфекционным коечным фондом», — пояснили в региональном минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 26 июля выздоровели с начала пандемии 43 716 жителей республики, за последние сутки выписаны девять человек после COVID-19.