Киев, 27 июля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что Украине не нужны старые американские штурмовики А-10 Warthog, сообщает портал Military.com.

U.S. Air Force photo by Master Sgt. William Greer A-10

Он считает, что такое вооружение не может «закрыть воздушное пространство» страны и «остановить бомбардировщики или ракеты». Сак отметил, что самолеты А-10 стали бы мишенями для российских истребителей и системы ПВО, поскольку у Украины нет средств для эффективного прикрытия указанных боевых машин.

Вместе с тем, по словам советника, Киев надеется получить от США более современные истребители F-16.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинских летчиков обучат управлению истребителями F-15 и F-16.

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