Верхоянский район, , 07:49 — REGNUM С 5 августа запустят тепло в дома населённых пунктов Верхоянского района, где было подтопление. Такое решение приняла комиссия республики по ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в оперативном штабе региона.

Отопительный сезон Achgrad.ru

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Отопительный сезон в этих сёлах начнётся на 23 дня раньше, до этого планировалось дать отопление 28 августа. Сроки скорректировали для того, чтобы люди могли просушить дома.

В сёлах сушат уголь, восстанавливают котельные и теплотрассы. Топлива для раннего начала отопительского сезона в населённых пунктах достаточно.

«В улус завезли необходимые материалы и оборудование для проведения восстановительных работ и подготовки к отопительному сезону на объектах ЖКХ. Всего доставлено авиарейсами 14,8 тонны техники», — отметили в оперативном штабе республики.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии собирает деньги на восстановление домов в сёлах Верхоянского и Кобяйского районов Якутии. Пожертвования якутян станут дополнительной материальной помощью подтопленцам.