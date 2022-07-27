Чебоксары, 27 июля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Чувашии составлены административные протоколы в отношении жителя Йошкар-Олы, которого подозревают в попытке скрыться от стражей порядка после «пьяного» ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Информация о ДТП в Аликовском районе поступила в ведомство около полуночи 25 июля. Отмечалось, что водитель «Газели» скрылся после совершения аварии.

По данным правоохранителей, которые выехали на место происшествия, водитель не подчинился законному требованию сотрудника полиции об остановке транспортного средства, после чего инспектор стал преследовать злоумышленника, грузовик которого кидало из стороны в сторону на дороге. Злоумышленника задержали в Ядринском районе, где подозреваемый не справился с управлением и съехал в кювет.

«Житель Йошкар-Олы с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения медицинского освидетельствования», — говорят в полиции.

В отношении водителя составлены административные материалы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования (ч. 1. ст. 12.26 КоАП РФ), оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ) и неподчинение требованию об остановке (ч.2 ст.12.25 КоАП РФ).

Правоохранители добавляют, что решение по одному из административных протоколов суд вынес 26 июля, назначив штрафные санкции.

Отметим, что это не первое происшествие в 2022 году в Чувашии, когда водитель устраивает гонки преследования с полицейскими. Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Чебоксарах задержан 18-летний водитель Audi A6, которого подозревают в гонках со стражами порядка. Правоохранители полагают, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Подробнее: В Чебоксарах 18-летний водитель Audi устроил гонки с полицейскими