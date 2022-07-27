Петропавловск-Камчатский, , 07:39 — REGNUM На Камчатке 21-летнего и 23-летнего мужчин осудят за похищение женщины и кражу рыболовных сетей. Один из обвиняемых во всем сознался, второй настаивает на своей невиновности. Расследование уголовного дела завершилось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в краевом СУ СКР.

Суд Gorspravka09.ru

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Мужчины ехали на машине «УАЗ» в нетрезвом состоянии и увидели 40-летнюю знакомую. Они решили склонить её к половому акту и под предлогом срочной поездки к её матери пытались заманить в машину, но потерпевшая отказалась. Тогда злоумышленники насильно усадили женщину в автомобиль и вывезли в лес.

Затем 23-летний обвиняемый изнасиловал жертву. Ей на помощь поспешили свидетели.

Уже в ходе следствия выяснилось, что ранее эта же пара злоумышленников взломала хозпостройку и похитила 20 рыболовных сетей стоимостью 173 500 рублей.

21-летний мужчина дал признательные показания и раскрыл следствию подробности преступлений. Не признающий свою вину 23-летний подельник продолжается оставаться под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кондинском районе Югры при попытке дать взятку полицейскому задержан подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности.