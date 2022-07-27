Ростов-на-Дону, , 07:35 — REGNUM Объявление о продаже старейшей птицефабрики в Ростовской области появилось на популярном сайте объявлений Avito. Оценивается предприятие в 900 млн рублей.

На птицефабрике Government.ru

«Белокалитвинская птицефабрика» является действующим предприятием. Здесь занимаются производством мяса птицы и яиц. В составе предприятия — четыре корпуса для содержания кур-несушек на 616 тыс. голов, четыре корпуса для содержания цыплят-бройлеров на 172 тыс. голов, здание яйцесклада с автоматической линией сортировки, упаковки и хранения яиц, а также убойный цех.

Завод, выпускающий 25 видов продукции, соответствует всем ветеринарным и санитарным требованиям.