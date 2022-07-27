Манила, 27 июля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате мощного землетрясения на Филиппинах, сообщает газета Manila Times.

Zeml.info Землетрясение

«Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий подтверждает сведения о том, что мужчина погиб в результате землетрясения», — говорится в публикации.

Издание уточняет, что погибший работал строителем в провинции Бенгет. Других подробностей не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его очаг располагался в 12 километрах от муниципалитета Долорес на глубине десяти километров. Президент республики Фердинанд Маркос — младший лично отправился в район, где находился эпицентр подземных толчков, для оценки причиненного стихийным бедствием ущерба.