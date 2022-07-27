Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Президента Украины Владимира Зеленского уличили в намерении распространить свои методы управления государством, включая цензуру, на американское общество. Соответствующее заявление сделал 26 июля журналист телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson).

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналист напомнил, что украинский лидер фактически запретил у себя в стране вещание оппозиционных телеканалов и работу оппозиционных партий. Теперь же, по мнению Карлсона, Зеленский может вознамериться ввести цензуру и в США.

К такому выводу журналист пришёл после создания на Украине чёрного списка «российских пропагандистов», в который оказались включены и американцы. В частности, под запрет попал действующий сенатор Рэнд Пол и журналист Гленн Гринвальд за якобы необъективность при освещении событий на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у американцев вызвала массу негативных откликов новость о бесплатных операциях для солдат ВСУ в США.

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