Вашингтон, 27 июля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Президента Украины Владимира Зеленского уличили в намерении распространить свои методы управления государством, включая цензуру, на американское общество. Соответствующее заявление сделал 26 июля журналист телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Журналист напомнил, что украинский лидер фактически запретил у себя в стране вещание оппозиционных телеканалов и работу оппозиционных партий. Теперь же, по мнению Карлсона, Зеленский может вознамериться ввести цензуру и в США.

К такому выводу журналист пришёл после создания на Украине чёрного списка «российских пропагандистов», в который оказались включены и американцы. В частности, под запрет попал действующий сенатор Рэнд Пол и журналист Гленн Гринвальд за якобы необъективность при освещении событий на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у американцев вызвала массу негативных откликов новость о бесплатных операциях для солдат ВСУ в США.