Сингапур, 27 июля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Власти Сингапура разрешили бывшему президенту Шри-Ланки Готабае Раджапаксе находиться на сингапурской территории еще14 дней, сообщает газета Straits Times.

Mr Jorge Cardoso Готабая Раджапакса

Раджапакса находится в Сингапуре с середины июля. Он прибыл в страну с Мальдивских островов, чтобы получить политическое убежище после народного восстания в Шри-Ланке.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля новым президентом Шри-Ланки стал Ранил Викрамасингхе. Кроме того, новым главой правительства был назначен бывший министр внутренних дел, государственного управления, провинциальных советов и местного самоуправления Динеш Гунавардена.