Ульяновск, 27 июля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области растёт число пострадавших от укусов клещей и количество заболевших клещевым боррелиозом. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора.

Наталия Николаева ИА REGNUM Клещи

По данным ведомства, с начала года на территории региона зарегистрировано 1164 случая присасывания клещей, в том числе 718 — в Ульяновске, 69 — в Барышском районе.

От укусов клещей пострадали 277 детей, что составляет 23,8% от общего числа обратившихся в больницы. Напомним, что за аналогичный период прошлого года среди детей зарегистрировано 284 случая присасывания клещей.

За месяц количество заболевших иксодовым клещевым боррелиозом выросло с трёх до четырёх человек, заболевших клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) не зарегистрировано. От КВЭ привиты 3940 человек, в том числе 3012 детей.

В управлении отмечают, что в специализированной лаборатории проведено 1188 исследований клещей, снятых с людей, по результатам которых ДНК боррелий выявлен у 38 паразитов, КВЭ — в трёх клещах.

Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад (27 июня) в больницы с присасыванием клещей обратились 826 жителей Ульяновской области.