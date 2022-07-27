Биробиджан, 27 июля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Сотрудник подрядной организации, ремонтировавший кровлю в доме по программе капитального ремонта, не был официально допущен к работе. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда (статья 143 УК РФ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочие

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Мужчина упал с крыши в Биробиджане. Выяснилось, что он не был трудоустроен официально, работы выполнялись с нарушением требований охраны труда.

«Он был допущен к работе при отсутствии специального обучения и соответствующего инструктажа, работы на высоте проводились без использования страховочного оборудования», — отметили в прокуратуре региона.

Надзорное ведомство инициировало возбуждение уголовного дела по статье, в которой нарушение требований охраны труда отягощено причинением тяжкого вреда здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, ​ рабочий был госпитализирован с тяжёлыми травмами. Мужчина работал на высоте без предварительного обучения и инструктажа по технике безопасности, ему не предоставили страховочный инвентарь.