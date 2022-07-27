Краснодар, 27 июля, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Краснодарском крае состоялся военно-полевой выход, в котором приняли участие юные казаки и кадеты Новороссийского казачьего кадетского корпуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего общества.

Александр Полегенько ИА REGNUM Тематические зоны для кадетов

Казаки Константиновского хуторского общества Новороссийского районного казачьего общества в течение трёх дней проводили занятия с ребятами в полевых условиях. Стационарный лагерь был разбит в горной лесной местности близ станицы Неберджаевской. Казачата обучились тактике ведения боя, владению оружием и казачьей шашкой, работе с топографическими картами.

Как отметил атаман Константиновского хуторского общества Владимир Гавриленко, с начала года проведено четыре полевых выхода с юными казаками. В августе планируется провести ещё один трёхдневный сбор.