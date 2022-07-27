Тель-Авив, Израиль, 27 июля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Политика нынешнего израильского премьер-министра Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца привела к кризису в отношениях России и Израиля, считает бывший глава правительства еврейского государства и лидер оппозиционной партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху. Об этом передает 12-й канал израильского телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

По словам политика, действия указанных лиц ставят под угрозу безопасность страны. Нетаньяху отметил, что в течение долгих лет он и его соратники выстраивали «продуманные, сбалансированные и ответственные» отношения с Россией.

Экс-глава правительства считает, что к их ухудшению привело «сочетание дилетантизма, безответственности и высокомерия», которое присуще новым властям Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Израиль занял неконструктивную и необъективную позицию в отношении России в рамках ситуации вокруг Украины.