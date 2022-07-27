Владивосток, 27 июля, 2022, 07:13 — ИА Регнум. В Приморье рынок недвижимости сжался, но при этом цены на жильё продолжают расти, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Приморскстата.

Gx.net.ua Хрущевка. Вторичный рынок жилья

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«Во втором квартале текущего года объемы продаж недвижимости заметно снизились — почти на 40%. На фоне ухудшения условий льготной ипотеки, нестабильности и неопределенности в экономике на рынке жилья наблюдается снижение активности покупателей. Приобретают жилье только те, кому необходимо решить квартирный вопрос независимо от этой ситуации», — пояснили специалисты.

Отмечается, что цены на первичном рынке по сравнению с предыдущим кварталом в целом выросли на 5%, тогда как на вторичке всего на 0,6%.

Значительно подорожали квартиры улучшенного качества на первичном рынке — на 6%, а на вторичном такие же квартиры снизились на 2%. При этом на вторичном — рекордно выросли квартиры низкого качества — на 8%.

Исходя из данных Приморскстата, стоимость квадрата низкого качества на вторичке — 126 470 рублей, квартиры среднего качества (типовые) на первичном рынке стоят 122 065 рублей за кв. метр, на вторичном — 125 700 рублей, квартиры улучшенного качества на первичке — 156 548 рублей, на вторичном — 125 866 рублей. Средняя стоимость кв. метра элитного жилья на первичном рынке — 199 495 рублей, на вторичке — 156 823 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут увеличить размер налогового вычета при покупке недвижимости. С такой инициативой выступила федеральная компания «Этажи».