Пекин, 27 июля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Госсовет КНР одобрил план по запуску программ по облегчению труда для крупных проектов в целях повышения занятости и увеличения доходов местных жителей, говорится в свежем циркуляре, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Всем регионам и правительственным ведомствам настоятельно рекомендуется как можно больше реализовывать ключевые проекты, финансируемые правительством, в рамках программ помощи в трудоустройстве, чтобы помочь людям работать рядом со своими домами и увеличить доходы, согласно плану, предложенному Национальной комиссией по развитию и реформам КНР.

В нем разъясняются программы по оказанию помощи в таких секторах и ключевых проектах, как транспорт, охрана водных ресурсов, энергетика, сельское хозяйство и сельские районы, городское строительство, экологическая среда, а также восстановление и реконструкция после стихийных бедствий.

Департаменты развития и реформ, наряду с другими соответствующими правительственными ведомствами, должны проводить углубленные исследования и формулировать задачи и каталоги рекомендаций для ключевых проектов в различных областях, где могут быть реализованы программы по облегчению работы, говорится в циркуляре.

Основные задачи включают в себя составление ежегодного списка ключевых проектов по облегчению работы, мобилизацию местного участия, главным образом в округах, организацию обучения для трудящихся-мигрантов и своевременную и полную выплату заработной платы, говорится в плане.

В плане говорится, что следует расширить масштабы инвестиций в программы по облегчению работы, и следует запустить ряд программ по облегчению работы, финансируемых за счет инвестиций из центрального бюджета, для создания вспомогательных объектов для ключевых проектов. Доля оплаты труда, получаемая из средств центрального правительства, также должна быть увеличена с более чем 15% до более чем 30%.

Финансовым учреждениям рекомендуется активизировать финансовую поддержку проектов по облегчению работы в соответствии с законами и нормативными актами, а различные общественные силы, такие как частные предприятия и общественные организации, будут ориентироваться на реализацию проектов, представляющих общественный интерес, в форме программ по облегчению работы, говорится в плане.