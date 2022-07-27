Северо-Курильск, Сахалинская область, , 07:11 — REGNUM Курильский вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир, выбросил столб пепла высотой 2,5 километра над уровнем моря, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Вулкан Эбеко Rdfr

«На вулкане Эбеко произошел пепловый выброса на высоту 2,5 км над уровнем моря», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что шлейф от выброса ушел на север от исполина. По предварительным данным, выпадения пепла в населенных пунктах острова не фиксировалось. Местные жители запаха сероводорода не ощущали. В связи с этим спасатели предполагают, что выброс не представлял опасности для жизнедеятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий выброс на вулкане Эбеко произошел 16 июля. Тогда исполин выбросил пепел на высоту до трех километров. Опасности для жителей острова Парамушир этот выброс не представлял.