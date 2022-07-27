Тегеран, 27 июля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. 26 июля в телефонном разговоре со своим коллегой из ОАЭ министр иностранных дел Ирана, сосредоточив внимание на ядерных переговорах с мировыми державами, заявил, что ЕС прилагает усилия, направленные на успех переговоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Венские переговоры

Хосейн АмирАбдоллахиан в своем телефонном разговоре с шейхом Абдаллой бен Зайедом бен Султаном Аль Нахайяном заверил его в серьезности как Тегерана, так и ЕС в переговорах по снятию санкций. Тем временем стороны обменялись мнениями по расширению двусторонних связей, а также вопросам, представляющим взаимный интерес в региональных и международных событиях.

Высокопоставленный иранский дипломат заявил, что официальные лица обеих стран выступают за укрепление двусторонних связей, что является важным фактором в расширении всесторонних отношений между двумя соседними странами.

Амир Абдоллахиан также заявил, что оккупационный режим Израиля является главной причиной региональной нестабильности и отсутствия безопасности, отметив, что именно «сионистский режим» предпринял усилия, чтобы превратить недавнюю конференцию в Джидде в региональный кризис.

Министр иностранных дел ОАЭ Шейх Абдалла бен Заид бен Султан Аль Нахайян, в свою очередь, сослался на общие интересы двух стран в расширении двусторонних связей, отметив, что повышение уровня политических представительств двух стран в рамках расширения связей имеет большое значение.