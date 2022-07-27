Благовещенск, 27 июля 2022, 07:09 — REGNUM Прокуратура Амурской области инициирует восстановление четырёх водонапорных башен в посёлке Прогресс. Сейчас эксплуатировать их небезопасно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе надзорного ведомства.
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Меры по обеспечению рабочего состояния башен администрация населённого пункта не предпринимала, уверены в прокуратуре. Её сотрудники обратились в суд с целью добиться капитального ремонта конструкций.
Как сообщало ИА REGNUM, весной в Амурской области рухнули две ветхих водонапорных башни. Правительство региона тогда распорядилось обследовать 81 водонапорную башню, чтобы выяснить, в каком они состоянии.