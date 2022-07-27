Благовещенск, , 07:09 — REGNUM Прокуратура Амурской области инициирует восстановление четырёх водонапорных башен в посёлке Прогресс. Сейчас эксплуатировать их небезопасно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

Водонапорная башня Елена Миронова © ИА REGNUM

Читайте также: В Приамурье рухнула ещё одна водонапорная башня

Меры по обеспечению рабочего состояния башен администрация населённого пункта не предпринимала, уверены в прокуратуре. Её сотрудники обратились в суд с целью добиться капитального ремонта конструкций.

«Несколько лет подряд не проводились инструментальные исследования состояния зданий водонапорных башен и их капитальный ремонт. Прокурор города Райчихинск обратился в суд с требованием о возложении на администрацию посёлка Прогресс обязанности устранить допущенные нарушения», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, весной в Амурской области рухнули две ветхих водонапорных башни. Правительство региона тогда распорядилось обследовать 81 водонапорную башню, чтобы выяснить, в каком они состоянии.