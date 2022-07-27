Тегеран, 27 июля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. 26 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что страна привержена своим обязательствам по СВПД, при этом США должны соблюдать рационализм, чтобы достичь хорошего, прочного и устойчивого соглашения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан сделал это заявление в телефонном разговоре со своим кувейтским коллегой шейхом Ахмедом Насером Аль-Мохаммедом Аль-Ахмедом Аль-Джабером Ас-Сабахом.

Стороны обменялись мнениями об укреплении двусторонних связей, а также провели консультации по некоторым региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая недавнюю конференцию в Джидде.

Амир Абдоллахиан приветствовал активизацию двусторонних экспертных комитетов, утверждая, что это хороший признак положительной тенденции двустороннего сотрудничества.

Министр иностранных дел Ирана также выразил надежду, что увеличение числа визитов и встреч официальных лиц двух стран, несомненно, проложит путь к дальнейшему расширению двусторонних связей.

Пригласив своего кувейтского коллегу посетить Тегеран при первой же удобной возможности, иранский дипломат заявил: «Кувейт, наряду с другими соседними странами, позитивно относится к укреплению региональных отношений. Иран также тепло пожимает руки своим друзьям и соседям».