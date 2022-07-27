Тегеран, , 09:03 — REGNUM Решимость и готовность Соединенных Штатов являются необходимым условием для достижения хорошего, прочного и устойчивого соглашения, которое, как ожидается, гарантирует ожидаемые интересы Тегерана в ядерной сделке 2015 года, заявил высокопоставленный иранский дипломат. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 июля.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Насер Канани, пресс-секретарь министра иностранных дел Исламской Республики Иран, написал в твиттере: «Иран был и остается участником СВПД. Единственная сторона, которая должна доказать добросовестность и серьезность, чтобы возобновить сделку, — это США».

«Мы по-прежнему привержены достижению хорошего, прочного и долгосрочного соглашения, которое гарантирует предусмотренные СВПД выгоды для Ирана. Теперь вся ответственность лежит на США», — отметил он.

Иран и мировые державы подписали СВПД в 2015 году, однако бывшая американская администрация при руководстве Дональда Трампа вышла из международно признанной сделки в мае 2018 года, в то время как Исламская Республика продолжала выполнять свои обязательства по соглашению.