Манила, , 07:02 — REGNUM Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший отправился в район страны, где находился эпицентр мощного землетрясения магнитудой 7,1. Об этом рассказала руководитель управления по связям с общественностью при главе государства Трикси Крус-Анхелес в ходе брифинга с журналистами.

Филиппины Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Он немедленно отправится в эпицентр, чтобы лично осмотреть пострадавшие районы, как только будет получена вся необходимая информация», — заявила она.

Отмечается, что все профильные ведомства поддерживают связь с главой государства, чтобы оперативно докладывать о последствиях подземных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM ранее на Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Его очаг находился в 12 километрах от муниципалитета Долорес на глубине десяти километров. Сведений о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало. Отмечалось, что российские граждане, проживающие на Филиппинах, в посольство за помощью не обращались.

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