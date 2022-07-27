Тегеран, , 09:32 — REGNUM 26 июля иранский учёный заявил, что ведущее положение Исламской Республики Иран позволяет обеспечить интересы исламского мира в научной и технологической сферах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Мухаммад Икбал Чоудхари, генеральный координатор Комитета по научно-техническому сотрудничеству (COMSTECH), сообщил IRNA, что COMSTECH гордится проведением нового раунда присуждения специальной премии Комитета по науке и технологиям.

Ученый отметил, что Иран является одной из самых ведущих стран среди 57 государств — членов Организации исламского сотрудничества, которая имеет блестящие результаты в научной и технологической областях.

«Исламская Республика занимает третье место в международном рейтинге с точки зрения нанотехнологий. Безусловно, ее доля в модернизации науки и технологий может иметь большое значение; таким образом, COMSTECH очень тесно сотрудничает с наукоемкими предприятиями страны», — подчеркнул он.

По словам академика, делегация, состоящая из ведущих специалистов иранских предприятий, занимающихся наукой, отправляется в разные страны, в частности в Пакистан, чтобы обучать менеджеров технологических парков в других государствах.