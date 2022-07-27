Тегеран, , 10:01 — REGNUM 26 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 758 человек, причем 41 иранец погиб от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«За последние 24 часа от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончался 41 иранец, в результате чего общее число смертей достигло 141 758 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 11 035 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1533 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 074 995 пациентов из общего числа 7 348 963 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 1039 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 760 187 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 125 208 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.