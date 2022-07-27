Тегеран, , 08:55 — REGNUM 26 июля председатель правления Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии (BWA) Михаэль Шуман призвал расширить присутствие немецких бизнесменов на иранских торговых выставках. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

Михаэль Шуман выступил с речью на встрече, на которой также присутствовали иранский депутат Казизаде Хашеми и посол Ирана в Германии Махмуд Фаразанде.

По его словам, опыт сотрудничества с другими странами показывает, что торговые отношения могут быть расширены независимо от политической точки зрения. В связи с этим он призвал выделить больше мест для немецких бизнесменов на иранских выставках.

Шуман также приветствовал создание иранского торгового центра в Берлине. Он подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы связать немецких бизнесменов с бизнес-центром и иранскими бизнесменами.

Обе стороны также договорились о дальнейшем обмене торговыми делегациями.