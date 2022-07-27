Вальядолид, Испания, , 07:00 — REGNUM Глава правительства автономного сообщества Кастилия и Леон Альфонсо Фернандес Маньюэко заявил, что за пожарами, от которых страдают города страны и в особенности региона, стоит «рука человека», будь то намеренный поджог или поджог по неосторожности. Об этом пишет агентство EFE.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

В числе других причин он также назвал «климатическую аномалию» с сильными ветрами и экстремально высокими температурами воздуха.

«Причины пожаров многочисленны и разнообразны, но первая из них — рука человека», — сказал Маньюэко.