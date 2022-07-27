Тегеран, 27 июля 2022, 11:08 — REGNUM 26 июля министр энергетики Ирана Али Акбар Меграбян заявил, что Турция и Иран договорились модернизировать инфраструктуру передачи электроэнергии между двумя соседними государствами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Меграбян рассказал агентству IRNA, что Иран придает большое значение энергетической дипломатии в рамках экономического сотрудничества с другими странами, отметив, что энергетическая дипломатия — это стратегия, помогающая устранить дефицит, получать экономическую прибыль и поддерживать национальные интересы, поэтому Исламская Республика заинтересована в развитии сотрудничества с соседними странами в этом отношении.
«Согласно международной статистике, Иран занимает первое место среди региональных государств с точки зрения генерации и развития инфраструктуры электроснабжения», — отметил министр, подчеркнув, что геополитическое положение исламской страны дает ей возможность превратиться в хаб для подключения электросетей к нескольким государствам.
«Администрация президента Ибрагима Раиси уделяет приоритетное внимание силовой дипломатии», — заявил Меграбян, отметив, что недавний визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеран заложил основу для расширения координации в этом отношении, при этом развитие энергетической дипломатии являлось одной из главных тем переговоров между президентами России, Турции и Ирана во время Астанинского мирного саммита (19 июля 2022 года).