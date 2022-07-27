Тегеран, , 11:08 — REGNUM 26 июля министр энергетики Ирана Али Акбар Меграбян заявил, что Турция и Иран договорились модернизировать инфраструктуру передачи электроэнергии между двумя соседними государствами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Энергетика Администрация Липецкой области

Меграбян рассказал агентству IRNA, что Иран придает большое значение энергетической дипломатии в рамках экономического сотрудничества с другими странами, отметив, что энергетическая дипломатия — это стратегия, помогающая устранить дефицит, получать экономическую прибыль и поддерживать национальные интересы, поэтому Исламская Республика заинтересована в развитии сотрудничества с соседними странами в этом отношении.

«Согласно международной статистике, Иран занимает первое место среди региональных государств с точки зрения генерации и развития инфраструктуры электроснабжения», — отметил министр, подчеркнув, что геополитическое положение исламской страны дает ей возможность превратиться в хаб для подключения электросетей к нескольким государствам.

«Администрация президента Ибрагима Раиси уделяет приоритетное внимание силовой дипломатии», — заявил Меграбян, отметив, что недавний визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеран заложил основу для расширения координации в этом отношении, при этом развитие энергетической дипломатии являлось одной из главных тем переговоров между президентами России, Турции и Ирана во время Астанинского мирного саммита (19 июля 2022 года).