Тегеран, 27 июля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. 26 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна увеличит импорт нефти и газа из Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Tccb. gov. tr Совместная пресс-конференция Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси

В эксклюзивном интервью Эрдоган заявил, что Анкара продолжит осуществлять двустороннюю торговлю и сотрудничество с соседними странами, отметив, что в этой связи его страна увеличит импорт нефти и газа из Ирана.

Ранее Эрдоган совершил визит в Иран и встретился с президентом Ибрагимом Раиси в рамках Ирано-турецкого высшего совета сотрудничества.

В ходе встречи иранский президент объявил о серьезной решимости Ирана повысить уровень отношений с соседними странами, отметив, что Турция занимает особое положение во внешней политике и торговле Ирана.

Обе стороны договорились продлить контракт на экспорт газа на следующие 25 лет и увеличить общий объем двусторонней торговли.