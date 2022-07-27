Каир, 27 июля 2022, 06:57 — REGNUM Программа социальной защиты в Египте будет расширена за счет присоединения к ней еще 1 млн семей, столкнувшихся с последствиями экономического кризиса. Об этом сообщается на сайте египетского президента.
Общее число получателей государственной помощи должно превысить 20 млн человек. Программа предусматривает выплаты от 350 египетских фунтов ($18,50) в месяц, окончательный размер которых зависит от количества детей в семье, посещающих школу.
В сообщении также отмечается, что 9 млн семей получат отдельную исключительную помощь в течение полугода. С этой целью правительство будет выделять в месяц около 1 млрд египетских фунтов ($53 млн).
Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля издание Al-Araby-al-Jadid передало о том, что цены на продукты питания в Египте вновь обновляют рекорды. Так, с начала 2022 года в стране цены на куриные яйца выросли более чем на 100%.
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