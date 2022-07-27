Каир, 27 июля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Программа социальной защиты в Египте будет расширена за счет присоединения к ней еще 1 млн семей, столкнувшихся с последствиями экономического кризиса. Об этом сообщается на сайте египетского президента.

(сс) Michael Caven Египет

Общее число получателей государственной помощи должно превысить 20 млн человек. Программа предусматривает выплаты от 350 египетских фунтов ($18,50) в месяц, окончательный размер которых зависит от количества детей в семье, посещающих школу.

В сообщении также отмечается, что 9 млн семей получат отдельную исключительную помощь в течение полугода. С этой целью правительство будет выделять в месяц около 1 млрд египетских фунтов ($53 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля издание Al-Araby-al-Jadid передало о том, что цены на продукты питания в Египте вновь обновляют рекорды. Так, с начала 2022 года в стране цены на куриные яйца выросли более чем на 100%.