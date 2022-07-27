Тегеран, , 08:56 — REGNUM Международная конференция под названием «Сопротивление терроризму» стартовала 26 июля в Керманшахе, столице провинции Керманшах на западе Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаг Ирана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Двухдневная конференция проходит на факультете литературы и гуманитарных наук Университета Рази.

Директор университета Мохаммад Наби Ахмади выступил со вступительной речью, призвав к сопротивлению высокомерным странам, которые стремятся принимать решения за страны Западной Азии.

Он отметил, что сопротивление высокомерным державам имеет свои издержки, такие как санкции и экономические проблемы. Однако, по словам Ахмади, все страны, поддерживающие сопротивление, должны работать над решением этих проблем.

В конференции приняли участие 22 иранских и иностранных деятеля из Саудовской Аравии, Пакистана, Бахрейна, Йемена, Афганистана и Турции.

Среди докладчиков конференции — посол Йемена в Тегеране Ибрагим аль-Дейлами, а также представители палестинских групп сопротивления ХАМАС и Исламский джихад.

Кроме того, на международном мероприятии состоялось выступление ряда университетских профессоров и экспертов по международным отношениям.