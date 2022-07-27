Тегеран, 27 июля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. 26 июля иранский эксперт заявил, что политика добрососедства администрации президента Ибрагима Раиси оказывает положительное влияние на региональную интеграцию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В интервью агентству IRNA эксперт по Западной Азии Хасан Ханизаде заявил, что недавняя поездка в Иран президентов России и Турции свидетельствует о стратегической позиции Тегерана в урегулировании региональных кризисов.

Ханизаде подчеркнул важность визитов высокого уровня в Тегеран в последние месяцы, совершенных президентами Таджикистана, Киргизии и Туркменистана, эмиром Катара и премьер-министром Ирака, отметив, что дипломатические контакты указывают на то, что регион вступает в новую фазу стабильности и мира.

Он также сообщил, что политика администрации Раиси по расширению отношений со странами Персидского залива, Китаем и Россией оказала положительное влияние на региональную интеграцию, что отвечает интересам стран Западной Азии.

По словам Ханизаде, во время визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана Иран предложил план решения проблем военного присутствия Турции в Сирии, который планируется реализовать.

По словам эксперта, для защиты общих границ будет сформирован совместный сирийско-турецкий военный комитет, а Сирия разоружит все военизированные группировки и гарантирует защиту границ.